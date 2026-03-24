Comunicato Stampa: Imprese storiche, premi e futuro: la Camera di commercio di Cosenza celebra la sua economia reale

Ansa 24 marzo 2026 a

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Ad aprire la cerimonia è stato il

La cerimonia ha poi reso omaggio alle imprese storiche, realtà attive da almeno 25 o 50 anni, che rappresentano la memoria produttiva della provincia e un esempio concreto di continuità generazionale e radicamento territoriale. Accanto a loro, i lavoratori premiati per la fedeltà dimostrata nel tempo testimoniano un altro pilastro fondamentale del sistema economico: il valore umano del lavoro, fatto di dedizione, competenza e senso di appartenenza.

Nel corso della serata, ogni impresa è stata raccontata attraverso video e testimonianze, in un percorso emozionale che ha messo al centro non solo i numeri, ma soprattutto le persone e le storie. Un evento che si conferma non solo come momento celebrativo, ma come occasione di riflessione collettiva sul valore dell'impresa e sulla necessità di riconoscere, sostenere e tramandare un patrimonio fatto di identità, lavoro e futuro.

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