Comunicato Stampa: CRV - Quinta Commissione: ok a DEFR. Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46.

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e sulla sua Nota di Aggiornamento.

È stato quindi approvato all'unanimità il Piano annuale 2026 di attività ordinaria del Servizio di Vigilanza sul Sistema Sociosanitario.

È stato infine presentato, dai tecnici dell'Area Sanità e Sociale della Direzione regionale Risorse Umane, il Disegno di legge della Giunta regionale (Pdlr n. 46) che andrebbe a modificare l'articolo 1 della L.R. n. 23/2012 'Norme in materia di programmazione sociosanitaria e approvazione del Piano sociosanitario regionale 2012-2016'.

