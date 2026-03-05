Comunicato Stampa: Seconda commissione dà parere favorevole alla Prima su DEFR 2026- 2028 e Nota di Aggiornamento

Ansa 05 marzo 2026 a

a

a

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza degli assessori regionali Venturini, Roma, Ruzza e Zecchinato, ha espresso oggi, con i voti della maggioranza, il parere di competenza alla Prima commissione in ordine al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e alla sua Nota di Aggiornamento.

L'assessore regionale, con delega alla Protezione civile, Elisa Venturini, ha risposto all'Interrogazione a risposta in Commissione – IRC n. 1 - “Condizioni di impiego, tutela e valorizzazione dei volontari della protezione civile coinvolti nei servizi connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina”, a prima firma del vicepresidente Montanariello e sottoscritta dai consiglieri Dem Anna Maria Bigon, Antonio Marco Dalla Pozza, Paolo Galeano, Giovanni Manildo e Andrea Micalizzi.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO