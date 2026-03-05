Comunicato Stampa: Istituzione ambulatori che assistano persone che lamentano effetti avversi post vaccinazione

Ansa 05 marzo 2026 a

a

a

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, i consiglieri regionali Riccardo Szumski e Davide Lovat (Resistere Veneto) hanno presentato la Mozione n. 4, depositata dal Gruppo in data 8 gennaio 2026, ‘Istituzione di ambulatori del Servizio Sanitario Nazionale dedicati al censimento, alla diagnosi, alla verifica e all'accompagnamento delle persone che lamentano effetti avversi post vaccinazione anti-Covid-19'.

Per Szumski e Lovat “una Regione che ha fatto dell'eccellenza sanitaria e della prossimità al cittadino un tratto distintivo non può ignorare una domanda crescente di tutela proveniente da persone che si dichiarano danneggiate a seguito di un atto sanitario promosso e raccomandato dalle istituzioni pubbliche.”

“Tengo a chiarire una cosa – ha aggiunto Lovat - Qui non c'è nessun ‘No Vax', nessuno antiscientifico. Ma ci sono persone che il vaccino lo hanno fatto e noi chiediamo solo che ci sia un approccio scientifico e medico nei confronti di questi cittadini che si sono fidati e che, purtroppo, sono stati sfortunati e che ora stanno vivendo male.”

È stata poi sollevata la questione del Geen pass. “Personalmente – ha osservato Davide Lovat - non l'ho mai accettato, l'ho contestato pubblicamente, perché ho sempre separato l'aspetto sanitario da quello prettamente politico. E il Green pass era una misura sociopolitica. Credo che ammettere di sottoporre i diritti costituzionali a un permesso governativo su una situazione emergenziale sia quantomeno discutibile. Dobbiamo far sì che le istituzioni siano pronte anche ad affrontare argomenti scomodi, perché solo così si potrà dimostrare di essere comunque parte della stessa comunità e che non ci sono alcuni che si sentano esclusi. Per questo, vogliamo portare avanti un processo di pacificazione che porti, in futuro, ad affrontare meglio le emergenze, nel pieno rispetto dei principi costituzionali.”

Lovat si è infine appellato “alle altre Forze politiche affinché non ci siano preclusioni preconcette sul tema, ma un ascolto condiviso dei cittadini veneti, senza paura di affrontare la verità.”

Sono state quindi portate alcune testimonianze di persone che lamentano di essere state danneggiate dalla vaccinazione anti Covid 19.

Carmen Amadio, vicepresidente dell'associazione, a -partitica, a- politica, ‘Persone in Cammino', che aiuta, anche economicamente, e si fa portavoce delle istanze “delle persone danneggiate, che chiedono ascolto, rispetto e risposte concrete. Vogliamo l'apertura di ambulatori dedicati a quanti lamentano effetti avversi post vaccinazione anti-Covid-19 e il riconoscimento ufficiale del danno da vaccino da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Questo, per tutelare le persone, impedire aggravamenti e aiutare il Servizio Sanitario Nazionale stesso a intervenire, in futuro, in modo organizzato, trasparente ed efficace. La salute non può essere una battaglia individuale, ma deve prevedere una responsabilità condivisa. Siamo tanti, troppi, stanchi di essere lasciati soli.”

Michele Pavan, infermiere, ha denunciato di “essere stato male dopo la vaccinazione anti Covid, accusando una neuropatia delle piccole fibre che non mi è mai stata riconosciuta. E, a distanza di cinque anni, devo ancora essere preso in carico da un cardiologo. Ricordo che ci sono persone che, per lavorare, hanno dovuto vaccinarsi e poi sono state male; ora, non riescono più a svolgere il proprio lavoro o lo hanno addirittura perso. Credo che sia doveroso aiutarle, ma con azioni concrete, che prevedano anche ristori economici, visto che le cure, spesso, richiedono spese ingenti.”

Il provvedimento parte dall'articolo 32 della Costituzione, che sancisce come la tutela della salute sia un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività, e muove dal fatto che, nell'ambito della campagna vaccinale anti-Covid-19, promossa quale misura straordinaria di sanità pubblica, una parte di cittadini riferisce l'insorgenza di eventi avversi e condizioni patologiche persistenti temporalmente successive alla vaccinazione.

