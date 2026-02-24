Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva Mozioni per tutelare consumatori e assicurare ls sicurezza idrogeologica

Ansa 24 febbraio 2026 a

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Mozione n. 11, presentata dal primo firmatario, Alberto Bozza (FI), “Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari”, per introdurre ‘criteri di trasparenza al fine di consentire al consumatore finale di conoscere l'esatta zona di produzione del prodotto agroalimentare e il luogo di trasformazione finale, nel caso in cui le due zone non coincidano.' Prima del voto, è stato approvato un emendamento di Fratelli d'Italia per rafforzare la tutela del consumatore.

Via libera, dopo essere stata parzialmente emendata nella parte dell'impegno, anche alla Mozione n. 6, presentata dai consiglieri regionali Dem Chiara Luisetto e Antonio Marco Dalla Pozza, “Realizzazione dell'opera di invaso sulla Roggia Dioma” per assicurare la sicurezza idraulica della provincia di Vicenza.

L'assessore regionale, con delega alla Protezione civile, Elisa Venturini, ha rivendicato “gli investimenti infrastrutturali fatti dalla Regione del Veneto” e ha assicurato “l'intenzione di proseguire in tal senso.”

