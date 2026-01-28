Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: "Università di Padova tra le migliori in Europa"

Ansa 28 gennaio 2026 a

(Arv) Venezia, 28 gennaio 2026 - “L'Università di Padova si conferma tra le migliori realtà accademiche d'Europa e la prima classificata in Italia sulla sostenibilità. È un risultato che ci rende orgogliosi e che, al di là del ranking, ha un significato istituzionale molto chiaro: il Veneto ha un grande asset strategico di sviluppo, capace di generare ancor più valore economico, innovazione e reputazione internazionale”.

