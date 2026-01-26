Comunicato Stampa: Giorno della Memoria

Ansa 26 gennaio 2026 a

“La Giornata della Memoria è una responsabilità da onorare con i fatti, non una ricorrenza da calendario. È l'impegno, concreto e quotidiano, a custodire la verità della Shoah e a trasformarla in coscienza civile: perché ciò che è accaduto non possa più accadere. Oggi, più che mai, mentre nel mondo – e anche in Europa – soffia il vento di nuove guerre e riaffiorano rigurgiti di odio, la Memoria torna a essere attuale nel senso più duro e necessario: memoria viva, monito impellente contro il male assoluto del razzismo, della violenza razziale, dell'antisemitismo.”

