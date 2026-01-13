Comunicato Stampa: Anna Maria Depalma lancia il Bestseller “Identità Autentica In Ascolto”

Ansa 13 gennaio 2026 a

Milano, 13.01.2026 – Molti di noi, con il passare del tempo, si interrogano sul motivo per cui la passione autentica che li aveva spinti a scegliere la propria professione si sia gradualmente affievolita. Questo fenomeno è ancora più frequente tra chi opera nel settore della salute e del benessere. La buona notizia è che ritrovare sé stessi nel lavoro che si svolge è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano riaccendere la passione per la propria professione ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

“Il mio libro è un viaggio interiore e professionale, una mappa per chi sente che il proprio modo di vivere, lavorare o curare non rispecchia più ciò che è diventato. È dedicato a chi lavora nel settore della salute e del benessere, ma anche ai genitori, ai pazienti e a tutte quelle persone che si sono sentite, almeno una volta, invisibili, etichettate o disconnesse da sé stesse” afferma

Come precisa la stessa autrice, il bisogno di scrivere questo libro è nato quando ha capito che la propria storia poteva parlare non solo ai professionisti della salute, ma a ogni persona che sta cercando un modo diverso di vivere la propria autenticità, non solo dal punto di vista professionale ma anche personale.

“Attraverso la propria storia,

“Ho deciso di affidarmi a

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

La dott.ssa

