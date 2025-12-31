Comunicato Stampa: ViviBook: da strumento per scrivere con l'AI a Architetto di Libri

Ansa 31 dicembre 2025 a

Milano, 31.12.2025 - Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha reso la produzione di testi sempre più rapida e accessibile. Oggi chiunque può generare racconti, articoli o testi in pochi secondi, con uno sforzo minimo e risultati apparentemente immediati. Il risultato, però, è sotto gli occhi di tutti: non una reale ricchezza narrativa, ma un aumento costante del rumore.

