Comunicato Stampa: In uscita domani il magazine di Industria Felix, il premio più ambito dalle imprese italiane

Ansa 14 novembre 2025 a

a

a

Il numero 18 del magazine diretto da

Il magazine presenta anche i resoconti del tour 2025, che ha individuato

L'uscita editoriale anticipa l'edizione nazionale in programma l'11 dicembre a Milano a Palazzo Mezzanotte, dove sono attesi i top imprenditori e manager d'Italia nell'evento organizzato da IFM con la collaborazione di Cerved, A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group.

Il magazine sarà disponibile da venerdì in versione cartacea a 4,90 euro e gratuitamente su www.industriafelix.it. La prossima uscita è prevista per fine gennaio.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CENTRO STUDI INDUSTRIA FELIX SRL