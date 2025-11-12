Comunicato Stampa: ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY APRE A BOLZANO

Ansa 12 novembre 2025 a

"Bolzano rappresenta un punto d'incontro unico tra cultura, innovazione e qualità della vita. È una città dove l'efficienza del nord Europa incontra il calore dell'Italia, e dove natura e impresa convivono in equilibrio perfetto. Il luogo ideale per crescere e attrarre talenti";

Città mitteleuropea con un'anima mediterranea, Bolzano si conferma snodo strategico per gli investimenti immobiliari, grazie alla sua posizione privilegiata e all'attenzione verso la riqualificazione urbana e l'edilizia sostenibile. In questo contesto, il nuovo ufficio mira a diventare

Se l'apertura guarda al futuro, il contesto architettonico di Palais Campofranco vanta un passato prestigioso. Risalente al Trecento, il palazzo fu residenza dell'Arciduca Ranieri Giuseppe d'Austria e di sua moglie, la principessa Elisabetta di Savoia, nel XIX secolo.

Il portfolio del nuovo ufficio di Bolzano comprende una selezione di proprietà esclusive: da

Bolzano conferma la sua stabilità e il forte interesse da parte di famiglie, professionisti e investitori, posizionandosi come uno dei mercati più sicuri e promettenti d'Italia: la domanda di immobili di lusso proviene da acquirenti internazionali e locali, alla ricerca di residenze sostenibili, tecnologicamente avanzate e dotate di spazi wellness, dove benessere e connessione con la natura siano elementi centrali. Parallelamente, cresce l'nteresse per dimore storiche e masi ristrutturati, simboli di status e prestigio internazionale.

Nelle Dolomiti – con oltre 1.200 km di piste distribuite su 12 distretti sciistici - il mercato immobiliare presenta segnali di crescita e grande attrattiva, grazie anche dall'avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: la combinazione di alta domanda e offerta selezionata valorizza le proprietà disponibili, rendendo ogni investimento particolarmente interessante, soprattutto nei centri più rinomati come Val Gardena, Alta Badia e Cortina.

Con questa nuova apertura, Italy Sotheby's International Realty rafforza la sua presenza in una delle regioni più prestigiose d'Italia, offrendo accesso diretto a proprietà esclusive in un contesto di natura, cultura e lifestyle d'eccellenza.

