Comunicato Stampa: Giacomo Bruno: il 36° libro “Lanciare AI Senza Errori” è per Sam Altman e Elon Musk

Ansa 05 settembre 2025 a

a

a

Milano, 05.09.2025 – In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta ridefinendo le regole del business, ma i suoi lanci rischiano di trasformarsi in costosi fallimenti per mancanza di strategia, Giacomo Bruno pubblica oggi

Bruno, ingegnere elettronico e pioniere dell'editoria digitale in Italia, con oltre

Questo libro non è un saggio teorico, ma un playbook denso di strategie testate sul campo. All'interno, scoprirai il metodo completo per:

·

·

·

·

Bruno, riconosciuto come il "papà degli ebook in Italia" e creatore di BookBench™, il primo benchmark indipendente per le AI di scrittura, mette a disposizione la sua profonda esperienza per aiutare imprenditori e professionisti a costruire il proprio personal brand e ad aumentare autorevolezza, visibilità e fatturato. Il libro offre un percorso chiaro per smettere di subire i lanci come eventi caotici e iniziare a progettarli come operazioni chirurgiche.

"Lanciare un'AI senza Errori" è una guida essenziale

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore