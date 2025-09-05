Comunicato Stampa: Giacomo Bruno: il 36° libro “Lanciare AI Senza Errori” è per Sam Altman e Elon Musk
Milano, 05.09.2025 – In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta ridefinendo le regole del business, ma i suoi lanci rischiano di trasformarsi in costosi fallimenti per mancanza di strategia, Giacomo Bruno pubblica oggi
Bruno, ingegnere elettronico e pioniere dell'editoria digitale in Italia, con oltre
Questo libro non è un saggio teorico, ma un playbook denso di strategie testate sul campo. All'interno, scoprirai il metodo completo per:
Bruno, riconosciuto come il "papà degli ebook in Italia" e creatore di BookBench™, il primo benchmark indipendente per le AI di scrittura, mette a disposizione la sua profonda esperienza per aiutare imprenditori e professionisti a costruire il proprio personal brand e ad aumentare autorevolezza, visibilità e fatturato. Il libro offre un percorso chiaro per smettere di subire i lanci come eventi caotici e iniziare a progettarli come operazioni chirurgiche.
"Lanciare un'AI senza Errori" è una guida essenziale
Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore