Governo Meloni da record: i complimenti dei leader mondiali per la longevità

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Luigi Frasca 04 settembre 2026 a

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Dal primo ministro indiano Narendra Modi al premier albanese Edi Rama, dalla premier giapponese Sanae Takaichi al belga Bart De Wever, fino alla Banca mondiale. Sono numerosi i messaggi arrivati a Giorgia Meloni per il record di longevità raggiunto oggi dal suo governo, diventato il più duraturo nella storia repubblicana italiana. "Congratulazioni alla mia amica Meloni per essere diventata il presidente del Consiglio in carica consecutivamente più a lungo nella storia dell'Italia del dopoguerra", scrive sui social Modi. "Questo traguardo è il riflesso della fiducia e della considerazione che il popolo italiano ripone nella sua leadership". Il premier indiano sottolinea quindi il ruolo dell'amicizia tra i due Paesi: "La sua amicizia è stata inoltre fondamentale per rafforzare il partenariato strategico speciale tra India e Italia e non vedo l'ora di continuare la nostra stretta collaborazione per costruire un futuro prospero per i popoli dei nostri Paesi". Modi conclude con "i migliori auguri per il suo continuo successo negli anni a venire". Un messaggio particolarmente caloroso arriva dall'Albania. Il premier Edi Rama, a corredo di un video con il tricolore italiano, scrive: "Un onore essere amici e alleati".

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Anche la premier giapponese Sanae Takaichi si congratula con Meloni, definendola "la mia cara amica Giorgia". "È diventata il presidente del Consiglio che ha ricoperto l'incarico più a lungo nel periodo del dopoguerra in Italia, senza interruzioni", sottolinea Takaichi, che esprime "il più sincero rispetto per gli instancabili sforzi di Giorgia nell'affrontare varie sfide per i cittadini italiani da quando è diventata presidente del Consiglio dei ministri". La premier giapponese ricorda quindi i due vertici bilaterali tenuti quest'anno, attraverso i quali "abbiamo potuto confermare la nostra amicizia e fiducia reciproca e approfondire ulteriormente le relazioni tra Giappone e Italia". Takaichi sottolinea inoltre che il 2026 è l'anno del 160esimo anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e guarda al futuro del rapporto tra Roma e Tokyo, oggi "partner strategici speciali". Gli auguri arrivano anche da Bart De Wever. "Le mie congratulazioni alla mia grande amica Giorgia Meloni, che da oggi è alla guida del governo più longevo nella storia italiana del dopoguerra", scrive il premier belga. "In un momento di profonda incertezza geopolitica, la stabilità e l'autorevolezza che garantisce all'Italia e all'Europa sono molto apprezzate". De Wever sottolinea di avere "molto a cuore" il rapporto con Meloni, "sempre sincero", e ne ammira "la determinazione a mantenere l'Europa sicura e a renderla più prospera, obiettivi che condividiamo". "Non vedo l'ora di incontrarla a Roma lunedì", conclude.

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Un messaggio arriva anche dal World Bank Group, che ricorda la collaborazione con il governo italiano sul Piano Mattei per l'Africa. "Siamo lieti della nostra partnership con il governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Piano Mattei", si legge nel messaggio. La Banca mondiale sottolinea gli investimenti congiunti in Africa nei settori dell'energia, dell'agricoltura, delle infrastrutture e dell'occupazione, definiti "i pilastri di opportunità reali e durature per le popolazioni del continente". "Quale giorno migliore per riflettere su tutto questo se non oggi, quando questo governo diventa il più longevo nella storia della Repubblica italiana", prosegue il World Bank Group, definendo il traguardo "veramente storico". "C'è ancora molto che vogliamo fare insieme e non vedo l'ora di continuare questo lavoro fianco a fianco", conclude il messaggio, sottolineando una partnership fondata su "fiducia, obiettivi condivisi e un autentico impegno a creare posti di lavoro e opportunità dove sono più necessari". Quindi gli auguri a Meloni: "La sua leadership ha fatto davvero la differenza e non potrei essere più orgoglioso di poterla definire una partner e un'amica". Non manca all'appello il segretario generale della Nato, Mark Rutte: "Congratulazioni alla mia amica Giorgia Meloni per essere alla guida del governo più longevo nella storia del dopoguerra della Repubblica italiana", scrive su X Rutte. "Molte grazie all'Italia per essere un grande alleato nella Nato".