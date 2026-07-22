Sceneggiata M5s in Senato: bagarre e cartelli su Delmastro, occupati i banchi del governo

22 luglio 2026 a

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Bagarre grillina al Senato dopo la decisione della Giunta delle autorizzazioni che ha negato la richiesta della procura di Roma di accesso alle chat dell'ex sottosegretario, Andrea Delmastro. Durante i lavori dell'Aula i senatori M5S hanno occupato i banchi del governo e alzato cartelli con la scritta 'Fuori le chat'. La presidente di turno, la senatrice M5S Mariolina Castellone, ha quindi sospeso la seduta.

I senatori del Movimento 5 stelle si sono messi in piedi tra i banchi del governo, continuando a esibire i cartelloni e urlando "Vergogna, vergogna!" tra le proteste dei colleghi di Fratelli d'Italia, che hanno risposto con "Buffoni". Uno di loro si è avvicinato al capogruppo pentastellato a palazzo Madama Luca Pirondini strappandogli il cartellone, ed è stato subito allontanato nonostante abbiano continuato a 'litigare'. La presidente ha invitato i senatori a lasciare i banchi del governo e sospeso la seduta invitando i commessi a intervenire.

"Avremo occasione in un'apposita riunione dei capigruppo di commentare questo evento che, per carità, fa parte delle dinamiche parlamentari, non le migliori. Ma ne abbiamo viste, vero presidente Casini? Di peggio, hai ragione", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla ripresa momentanea dei lavori. "La ripetizione, però, non migliora il giudizio. Quindi, poiché un gruppo mi ha chiesto il tempo necessario a una breve riunione, sospendo La seduta che riprenderà fra 10 minuti con immediate votazioni senza altri interventi".