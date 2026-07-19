Renzi e Onorato, una poltrona per due. A rovinare la festa il duo Gabrielli-Ruffini

Edoardo Sirignano 19 luglio 2026 a

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Altro che fibrillazioni a destra: quanto è accaduto a Montecitorio crea uno tsunami a sinistra. Non solo riaccende la corsa alla guida della coalizione e il dibattito sulle primarie, ma soprattutto riapre la bollente questione del "centro". Tutti pensavano che, con l’emendamento proposto dal deputato di Forza Italia Paolo Russo, il nodo Renzi fosse stato risolto. La norma sembrava essere stata cucita ad hoc per dare a Italia Viva il bollino di "miglior perdente", sufficiente a eleggere qualche deputato pur senza raggiungere le soglie previste. L'appello del vicepresidente del partito, Enrico Borghi, a un «soggetto unico riformista» vale più di mille parole.

Detto ciò, tra le opposizioni c’è più di qualcuno che intende impedire, a ogni costo, il ritorno del "giglio", a partire dal leader del M5S, Giuseppe Conte. Il presidente dei pentastellati sa bene che, aprendo le porte del campo largo ai leopoldiani, perderebbe più di qualche consenso. Basti pensare al caso di Chiara Appendino che, come anticipato su queste colonne, avrebbe minacciato di traslocare altrove in caso di accordo con il "rottamatore".

Non è un caso che il furbo avvocato di Volturara Appula, su suggerimento del veterano stratega dem Goffredo Bettini, sia stato il principale sponsor di Alessandro Onorato, l’assessore romano fondatore di Progetto Civico Italia. Per intenderci, la brutta copia del contenitore fondato nel 2019 da Matteo Renzi. La strategia dei nemici dell’ex premier fiorentino, infatti, è mantenere in piedi un’alternativa per impedirgli di tornare a essere il re indiscusso di quell’area politica. Ecco perché potremmo trovarci, già nelle prossime settimane, di fronte a un vero e proprio duello o, meglio, citando il noto film diretto da John Landis, a «Una poltrona per due». Da una parte ci sarebbe l’esperto catalizzatore dei riformisti, che spera di dire ancora la sua potendo contare anche su una mano del Pd di Elly Schlein, alla ricerca di alleati; dall’altra l’amministratore emergente capitolino che, emulandolo, vorrebbe sottrargli lo scettro.

Detto ciò, il 3% è un obiettivo difficile, ma non irraggiungibile anche per altri. Motivo per cui non è da escludere che, tra i litiganti, possa spuntarla il cosiddetto terzo incomodo. Negli ultimi giorni, a differenza di quanto accaduto nel 2026, sembrano essere tornati di moda i complimenti reciproci tra i due grandi nomi esterni ai partiti indicati dal padre dell’Ulivo, Romano Prodi, per far risorgere il progressismo. Parliamo di Ernesto Maria Ruffini, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, proposto per radunare il mondo cattolico-liberale, e soprattutto di Franco Gabrielli, l’ex capo della Polizia che, come rivelato in un editoriale a firma del nostro direttore Daniele Capezzone, da mesi starebbe lavorando per ritagliarsi un ruolo negli angusti corridoi dem. Non è un caso che proprio quest’ultimo, qualche giorno fa, riferendosi all’esperto dirigente d’azienda, abbia detto: «La sua esperienza mi sembra tra le più serie».

Non è da escludere, quindi, l'ennesima alleanza di palazzo, tesa a far saltare il banco. L'incubo di un Monti bis è dietro l’angolo. Un profilo tecnico potrebbe suggestionare, e non poco, quell’universo moderato, scettico sia nell'affidarsi a soluzioni già sperimentate sia a novità nate in laboratorio, come nel caso del simpaticissimo esponente della giunta Gualtieri. A parte il socialista Maraio che, su impulso del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi — il quale, tra l’altro, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro politico — avrebbe già strizzato l’occhio a Onorato, moltissimi cattolici democratici non avrebbero ancora scelto il cavallo su cui puntare per costruirsi un futuro dignitoso in una coalizione sempre più massimalista. Lo sa bene l’europarlamentare Pina Picierno, fuoriuscita dal Pd. La campana, da mesi, cerca di proporsi come nome di garanzia per andare oltre il dualismo Renzi-Onorato.

