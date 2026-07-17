Ddl Sicurezza, Giorgia Meloni: "Chi commette reati non può essere risarcito"

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17 luglio 2026 a

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"Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari". Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X.

Giorgia Meloni contro la palude. Chi vuole affossare la nuova legge elettorale

Tra queste introdotte dal Disegno di legge, il Ministro ha richiamato l’introduzione di una nuova ipotesi di avviso orale del Questore con divieto di aggregazione nei contesti della cosiddetta “mala movida”, l’estensione del fermo di prevenzione anche ai minorenni in presenza di concreti elementi di pericolosità e la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza commesse nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, superando l’attuale regime della querela di parte per le lesioni lievi e lievissime.