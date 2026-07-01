Milano, Santanchè lancia Antonio Di Pietro sindaco: la mossa e le posizioni nel centrodestra

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Gianni Di Capua 01 luglio 2026 a

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Centrodestra sempre alle prese con il nodo del sindaco a Milano. Trovare un candidato vincente che metta tutti d'accordo non è semplice tra veti incrociati e divisioni correntizie. Si susseguono contatti, incontri. Le trattative sono partite da tempo ma siamo ancora lontani da un nome condiviso. L'ultima novità è la candidatura di Antonio Di Pietro, lanciata oggi via social dalla ex ministra del Turismo ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia in Lombarda, Daniela Santanchè. "Di Pietro - scrive - è stato ministro, leader di partito, senatore, conosce Milano e le sue problematiche. È stato in prima linea nella campagna per il Sì al referendum sulla giustizia. Per questo -sottolinea Santanchè - credo che sarebbe un valido candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative". L'endorsement della senatrice meloniana ha acceso il dibattito all'interno della coalizione. C'è chi pensa sia stata una provocazione, chi una sorta di ballon d'essai, ovvero il tentativo di offrire un'alternativa all'economista Carlo Cottarelli, che continua ad aleggiare, rilanciato anche dal segretario azzurro Antonio Tajani.

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Interpellato dall'Adnkronos, l'ex pm di Tangentopoli preferisce non commentare per non alimentare polemiche e discussioni. Allo stato, le posizioni dentro la maggioranza restano quelle emerse dalla cena di lunedì scorso in un ristorante del centro tra Ignazio La Russa e i coordinatori regionali del centrodestra, ossia Alessandro Sorte di Forza Italia, Massimiliano Romeo della Lega, Alessandro Colucci di Noi Moderati e Carlo Maccari di FdI. La Lega ha proposto una rosa formata da due civici (l'ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada e il giornalista Giovanni Terzi) e uno politico (Silvia Sardone, la più votata dai militanti alle primarie organizzate dal Carroccio). Matteo Salvini insiste sulle primarie: "Io sono pronto per le amministrative dell'anno prossimo", quando si andrà al voto a Milano, Roma, Torino, Bologna e "continuo a sostenere che coinvolgere i cittadini in questa scelta sia una soluzione utile". Sono "assolutamente" favorevole alle primarie di coalizione", fa sapere il leader del Carroccio.

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Forza Italia ribadisce che vuole un civico senza fare nomi perché quel che conta ora, fanno sapere fonti azzurre, è allargare la coalizione e puntare al centro. Agli azzurri non dispiace Cottarelli, considerato un profilo serio e autorevole, ma ci sarebbero le resistenze di Fdi e Lega, specialmente per il suo passato a sinistra (nel Pd). Fdi continuerebbe a sostenere la candidatura del presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, sponsorizzato in particolare da La Russa. Tra i papabili ci sarebbe pure l'imprenditore Antonio Civita, che si è detto disponibile a scendere in campo, ma (come nel caso di Cottarelli) ci sarebbero riserve interne al centrodestra sul suo appeal elettorale.