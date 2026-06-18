"Non è mai troppo presto", la campagna del governo sull'educazione digitale per neogenitori

18 giugno 2026 a

a

a

Si è svolta stamattina a Palazzo Chigi la conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione istituzionale "Non è mai troppo presto" sull'educazione digitale per neogenitori.



Sono intervenuti i Sottosegretari alla Presidenza del consiglio Mantovano e Barachini, i Ministri Roccella e Schillaci, Antonio Palmieri della Fondazione Pensiero Solido e Giuseppe Lavenia dell'Associazione Dipendenze Tecnologiche. A seguire alcuni stralci dall'intervento del Sottosegretario Alfredo Mantovano: “Il tratto che come Governo abbiamo seguito sin dai primi giorni di lavoro, sulle dipendenze, non è quello di andare alla sanzione, al contrasto, quanto di ruotare attorno ai due termini chiave: prevenzione e recupero [...] Le dipendenze sono tra loro strettamente correlate. C’è una sorta di progressiva ibridazione delle forme di dipendenza, soprattutto tra gli adolescenti. Le dipendenze da stupefacenti spesso sono affiancate da forme di dipendenze comportamentali a loro volta connesse con quelle da tecnologie digitali [...] La differenza tra la dipendenza digitale e quella da stupefacenti è che, mentre per la seconda l’obiettivo è quello di eliminare qualsiasi forma di contatto con le sostanze per il futuro, per le dipendenze digitali lo strumento non è qualcosa che si può cancellare dalla nostra vita. Va ricondotto ad un uso ragionevole, disciplinato e che risponda al buonsenso [...] Il senso dell’iniziativa che viene presentata oggi è che deve esserci un innalzamento del livello di consapevolezza [...] Questa iniziativa si inserisce in quadro più articolato ed è un esempio, tra i tanti, di positiva collaborazione tra la società civile e le istituzioni. Questa campagna che parte oggi può diventare un progetto pilota anche dal punto di vista metodologico”.