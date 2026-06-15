Italia-Giappone, Takaichi chiede del Ponte. Successo per Meloni-Salvini-centrodestra

Gianni Di Capua 15 giugno 2026 a

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"Auspico veramente che il progetto del Ponte sullo Stretto, al quale partecipano anche imprese giapponesi, diventi un grande progetto simbolo della cooperazione economica tra i nostri Paesi. Mi auguro che questo progetto possa realizzarsi al più presto, facendo leva sul know-how e sull'esperienza del Giappone". Lo ha dichiarato la premier del Giappone, Sanae Takaichi, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Villa Doria Pamhilij, a Roma. La leader giapponese ha espresso così parole di apprezzamento e supporto per la grande opera fortemente voluta dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dal governo e dalla coalizione di centrodestra.

"Questa traiettoria di cooperazione è quella che vogliamo continuare a seguire per dare un'ulteriore profondità ai legami che già ci uniscono, imprimere uno slancio ancora maggiore al nostro partenariato strategico speciale. Chiaramente perché crediamo che sia il modo più serio per celebrare il 160esimo anniversario delle nostre relazioni diplomatiche", ha commentato il presidente del Consiglio al termine dell'incontro con il Primo Ministro Takaichi. "Italia e Giappone hanno deciso di stringere sempre di più la loro cooperazione concentrandosi soprattutto sugli ambiti che definiranno i prossimi decenni: robotica, space economy, energia puliti, difesa".