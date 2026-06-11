Meloni punge l'Ue: i burocrati non ribaltino le decisioni del Consiglio

11 giugno 2026 a

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All'Aula della Camera si sono tenute le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo consiglio Ue del 18 e 19 giugno. Testo consegnato poi all'aula del Senato. Il programma prevede la discussione generale a Montecitorio, la replica del premier, e poi l'esame e il voto delle risoluzioni presentate. Il tutto per circa 5 ore di lavoro previste.

"Le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo hanno indicato una direzione chiara e pragmatica, invocando la necessità di azioni concrete per ridurre i prezzi, far fronte all'eccessiva volatilità nel breve termine, attenuare l'impatto del sistema di scambio di quote di emissione, cioè Ets, sui prezzi dell'energia elettrica. È stato un risultato faticoso, non scontato - ha detto tra l'altro Meloni - E qui c'è un punto fondamentale che io penso vada chiarito. La sintesi che la politica raggiunge all'esito di lunghissime discussioni, non sono un esercizio dialettico, sono l'esercizio della democrazia. Ognuno di noi, quando si presenta in Consiglio europeo, lo fa con alle spalle un mandato del proprio Parlamento. Quel Parlamento a sua volta opera secondo un mandato popolare. Per questa ragione, le decisioni che noi prendiamo devono essere rispettate, devono essere attuate, non possono essere rimesse in discussione o addirittura ribaltate da interpretazioni surreali, ammantate come tecniche, di burocrati che non devono rendere conto a nessuno delle proprie decisioni e che forse anche per questo hanno finito per perdere il contatto con la realtà. Lo abbiamo visto con l'attuazione del principio della neutralità tecnologica, lo abbiamo visto con il recente atto delegato in materia di revisione dei benchmark Ets, di cui chiediamo una revisione urgente e lo stiamo vedendo nelle prime anticipazioni del contenuto della revisione organica del sistema Ets attesa per luglio".

Ampio spazio per gli scenari e le tensioni internazionali. "Sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo sosteniamo il ventesimo pacchetto di sanzioni europee" ha detto la presidente del Consiglio. "Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare", ha aggiunto Meloni.

Su Israele "l'Italia intende sostenere misure contro coloro che come i coloni violenti fomentano l'odio e l'estremismo. Come il ministro Ben Gvir che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto, inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele" ha detto la presidente del Consiglio.