Italia-Hamas-Flotilla, FdI porta l'inchiesta de Il Tempo in parlamento

Foto: Il Tempo

Dario Martini 10 giugno 2026 a

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L’inchiesta de Il Tempo sul caso Italia-Hamas-Flotilla finisce in Parlamento. Oggi Fratelli d’Italia interrogherà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera. A firmare l’interrogazione sono i vertici del partito a Montecitorio: dal capogruppo Galeazzo Bignami ai deputati Sara Kelany e Francesco Filini, insieme ai colleghi Alfredo Antoniozzi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu, Augusta Montaruli, Massimo Ruspandini, Alessandro Urzì, Riccardo De Corato, Giovanni Maiorano, Francesco Michelotti, Francesco Mura e Luca Sbardella. L’intento è fare piena luce dopo gli scoop de Il Tempo, che nelle puntate andate in edicola lunedì e martedì scorsi ha portato alla luce due fatti degni di attenzione: 1) Nell’indagine della procura di Genova che riguarda Mohammad Hannoun (ad aprile la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di custodia cautelare in carcere) emerge il ruolo di Ramy Abdu, fondatore e presidente dell’Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, per comodità abbreviabile in Euro-Med, con sede a Ginevra. Secondo l’accusa, che ha acquisito prove direttamente in Italia, il suo nome sarebbe legato allo snodo turco dei finanziamenti occulti ad Hamas. Gli investigatori dell’operazione Domino, infatti, hanno dedicato una sezione specifica «ai rapporti con la Turchia», indicando Abdu e suo fratello Saleh Mohamed Ismail Abdu, residenti a Instabul, come snodo operativo per i flussi finanziari verso Gaza e Cisgiordania. Abdu è descritto esplicitamente come «esperto del ramo finanze» e fondatore di Euro-Med nel server dell’Abspp (l’associazione che faceva capo ad Hannoun). In un file è attribuito direttamente ai flussi di denaro verso Ramy Abdu: da gennaio ad agosto 2024 il documento registra entrate per circa 1.172.945 dollari e uscite per 1.222.637 dollari.

In altri registri compaiono oltre 2 milioni di dollari verso Osama Aliswai, già ministro dei Trasporti di Hamas a Gaza. 2) Il secondo punto su cui si è concentrata l’inchiesta de Il Tempo, invece, riguarda i rapporti che dal 2011 lo stesso Abdu avrebbe intrattenuto con Flotilla. Già 15 anni fa compariva come "media coordinator" della Freedom Flotilla II. Mentre nel giugno 2022 partecipò a eventi di lancio della spedizione verso Gaza. Non a caso i deputati di FdI chiedono a Piantedosi «di quali elementi disponga il governo per fare piena luce sui legami tra la rete italiana riconducibile all’Abspp e soggetti operanti tra Turchia e Gaza, nonché su possibili flussi di risorse, anche potenzialmente utili al finanziamento di missioni come le "Flotille" intraprendendo ogni necessaria iniziativa volta a garantire trasparenza nella raccolta dei fondi umanitari per la popolazione palestinese da parte di reti associative».

In particolare, gli interroganti ricordano come «nell’inchiesta pubblicata da Il Tempo, tra i nomi che emergono» ci sia proprio quello di «Ramy Abdu, fondatore e presidente di Euro-Med con sede a Ginevra». E come «alcuni registri contabili documenterebbero ingenti trasferimenti verso soggetti ritenuti dagli inquirenti parte della rete economica collegata ad Anno La prima volta che Ramy Abdu ha promosso la spedizione di Flotilla per Gaza Hamas e, tra questi, un file denominato "Contabilità RA ABDOU" individuato sul server dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp) di Genova, presieduta da Hannoun». Inoltre, FdI sottolinea «gli elementi che farebbero pensare a un coinvolgimento di Abdu nelle iniziative marittime per "rompere l’assedio" di Gaza attraverso le Flotille». Alla luce di tutto ciò, i parlamentari del partito di Giorgia Meloni fanno notare come «proprio dagli atti giudiziari italiani emerge uno stretto intreccio tra l’attività dichiarata in favore dei "diritti umani" da reti che, secondo le autorità, operano in connessione con Hamas; così come la Flotilla sembrerebbe rendersi megafono di una galassia "pro pal", che intreccia pericolosi legami con fiancheggiatori ed esponenti di Hamas».

Di tutto ciò si discuterà oggi alla Camera.