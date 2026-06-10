Covid, l'insuccesso dà alla testa a Conte: anziché spiegare minaccia querele

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Tommaso Manni 10 giugno 2026 a

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Dopo l’audizione andata in scena lunedì durante l’ultima seduta della commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, esplode la polemica politica. Sulle opposte barricate il leder dei 5 Stelle Giuseppe Conte da una parte e, dall’altra, i commissari di Fratelli d’Italia; al centro dello scontro, il ruolo dell’ex premier, specie riguardo alla sua comparsa - finora mai avvenuta e continuamente sollecitata dalla maggioranza- come audito al cospetto della commissione stessa. Il caso è tornato alla ribalta delle cronache successivamente alle dichiarazioni di un general manager di una società che nel 2020 aveva fornito kit molecolari alla struttura commissariale aggiudicandosi regolarmente due commesse il cui iter burocratico, come riferito dal manager, sarebbe stato seguito sotto la consulenza dell’avvocato Di Donna - ex collega di Conte nello studio legale dove aveva lavorato in passato - per una parcella di oltre 450mila euro. L’ex premier, in un lungo post social, è passato al contrattacco, minacciando querele: «È stata superata una linea rossa e di fronte a campagne mediatiche che rilanciano denigrazioni e diffamazioni sono costretto a dover difendere la mia reputazione e il lavoro che ho svolto per il Paese. Da oggi chi persevera nella calunnia sarà querelato» non solo «per l’oggi» ma «anche per tutte le falsità diffuse negli ultimi anni», ha aggiunto.

«Quelli che continuate a chiamare soci, non sono mai stati miei soci», ha detto: «non so nulla delle attività professionali svolte dall'avvocato Di Donna, già nel 2022 avevo chiarito che quando ho chiuso lo studio, prima di diventare Presidente del Consiglio, ho disdetto il contratto di affitto». Rivolgendosi poi così agli esponenti di FdI. «Cari esponenti di Fratelli d’Italia rassegnatevi: non troverete mai nessun funzionario pubblico che potrà testimoniare di un mio interessamento diretto o indiretto, generico o specifico, su imprese o consulenti che abbiano avuto rapporti con l’amministrazione pubblica». Immediata la risposta del partito di Giorgia Meloni: «Giuseppe Conte non perde occasione per parlare della pandemia e della commissione Covid. Tuttavia non lo fa nell’unica sede in cui dovrebbe farlo per chiarire le gravi circostanze emerse, ossia nella commissione stessa. Il tema lo rende molto nervoso, tanto da fargli usare allusioni al fango ed espressioni violente contro Fratelli d’Italia», hanno ribattuto. «Se lui dice di non c’entrare nulla con quanto di grave sta emergendo in commissione Covid come ha affermato di non aver mai avuto legami con Di Donna - hanno rintuzzato i commissari di FdI - venga a dimostrarlo nell’unico luogo competente, nella commissione Covid. E smetta di fuggire nervosamente».

Conte ha spesso affermato di non aver più avuto rapporti con l’avvocato Di Donna da quando è diventato presidente del Consiglio, pur confermando l’esistenza di una conoscenza tra loro. «Non ho mai avuto un rapporto societario con altri avvocati - ha insistito il leader grillino - non sono più tornato in quello studio e non ho più ricevuto coloro che continuano a fare gli avvocati di cui si sta parlando in questi giorni». Proprio per questo, però, ha sottolineato Galeazzo Bignami, «è incredibile come dinanzi a queste testimonianze Giuseppe Conte continui a restare indifferente e a sminuire la vicenda». «Se davvero non ha nulla da nascondere - ha soggiunto - cosa aspetta a farsi audire lui stesso in commissione? I cittadini meritano rispetto e il nostro gruppo farà di tutto per far emergere la verità». Il nodo sulla sua audizione, in breve, sta nel fatto che Conte è anche membro della commissione che dovrebbe audirlo. Ma secondo FdI una soluzione c’è: sarebbe sufficiente che l’ex premier di dimetta temporaneamente dall’incarico, per poi riprenderlo una volta audito, come già accaduto in altri casi. E sebbene Conte anche ieri abbia ribadito la «disponibilità a riferire in Commissione», ad oggi questo non è mai avvenuto.