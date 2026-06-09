Foto di Salvini bruciate, solidarietà da Piantedosi: "Al dissenso non si risponde con la violenza"

Foto: Ansa

Pina Sereni 09 giugno 2026 a

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''Sono vicino all'amico e collega Matteo Salvini e condanno fermamente il vile episodio avvenuto oggi nel campus dell'Università La Sapienza. Simili atti di violenza non appartengono alla tradizione democratica del nostro Paese". Lo ha dichiarato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi dopo che studenti del collettivo Cambiare Rotta hanno dato fuoco a una fotografia raffigurrante il vicepremiere ministro dei Trasporti Matteo Salvini. "Un ateneo, per definizione luogo del confronto, del dialogo e del libero pensiero, è quanto di più lontano vi sia dalle minacce a cui abbiamo assistito. Il dissenso, anche aspro, è la linfa di ogni democrazia. Ma c'è una linea rossa che non può essere mai superata: quella che separa la protesta dalla violenza: e quella linea, oggi, è stata nuovamente attraversata" ha sottolineato Piantedosi. "Quanto accaduto a Roma rappresenta l'occasione per riaffermare, ancora una volta, un principio che dovrebbe essere patrimonio comune: alle idee degli altri si oppongono le proprie idee, mai la violenza''.