Università, foto di Salvini bruciate. Solidarietà da Meloni e Schifani: "Gesto grave"

Foto: Ansa

09 giugno 2026 a

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"Solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi a La Sapienza. Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non e' protesta: è odio ideologico. Un gesto intollerante, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Noi continueremo a portare avanti il ​​nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare". Lo scrive sul social network X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questa mattina studenti del collettivo Cambiare Rotta hanno dato fuoco a fotografie del vicepremier e ministro dei Trasporti all'università di Roma.

Piena solidarietà è giunta anche dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani: "Bruciare manifesti con il volto di un rappresentante delle istituzioni non è una forma di legittimo dissenso democratico, ma un atto che alimenta un clima di intolleranza e contrapposizione. Le idee si contrastano con il confronto e il rispetto reciproco, mai con gesti simbolici di odio. Condanno fermamente quanto accaduto e rinnovo al vicepremier Salvini la mia vicinanza personale e istituzionale". Nel silenzio sono invece rimaste le forze politiche del centrosinistra.