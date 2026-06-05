Zaia vicesegretario della Lega, Fontana: "Ottima soluzione". L'anticipazione de Il Tempo

Gianni Di Capua 05 giugno 2026 a

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Novità in casa Lega. Come anticipato oggi da Il Tempo, Matteo Salvini gioca la carta Luca Zaia. Per l’ex governatore è pronto un ruolo apicale nel Carroccio. Come riportato da Dario Martini con ogni probabilità sarà quello di vicesegretario. L'ufficialità l'avremo mercoledì al Consiglio federale della Lega, alle ore 11 nella sala Salvadori di Montecitorio. All'ordine del giorno l’approvazione del rendiconto 2025 e "comunicazioni del segretario federale" che riguarderebbero proprio la vicepresidenza a Zaia (gli altri vice di Salvini sono il senatore Claudio Durigon, l’eurodeputata Silvia Sardone e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani).

Il centrodestra unito è il grande lascito politico del Cav, Per vincere serve che tutti e tre i partiti siano in salute Oggi Il Tempo anticipa un'ottima novità per la Lega

Più che positive le prime reazioni a quanto scritto da Il Tempo. "Luca Zaia vicesegretario unico della Lega? Sicuramente è un'ottima soluzione e un'ottima idea", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine delle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. "Adesso vediamo di proseguire in questo processo che è ancora lungo ma che dovrà essere portato a compimento", afferma il governatore leghista.

Salvini gioca la carta Zaia: pronto il ruolo da vicesegretario della

Con questa mossa Salvini punta a dar vita a una fase di "rafforzamento e ammodernamento" del partito, viene riferito da fonti qualificate del Carroccio. A questo puntano anche le occasioni di "ascolto di ministri, governatori e sindaci" di questi giorni, per lavorare a una "proposta di squadra rafforzata - viene riferito - con tre obiettivi di programma concreti da portare a casa entro fine legislatura".