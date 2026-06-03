Emanuele Pozzolo, il vannacciano finisce fuori strada: positivo all'alcoltest

03 giugno 2026 a

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Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, è rimasto coinvolto ieri pomeriggio intorno alle 17 in un incidente stradale, mentre era alla guida del suo SUV lungo la strada che conduce a Cossato, all'altezza di Vigliano Biellese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale dopo la chiamata al 118. Secondo quanto si apprende, l'esponente politico sarebbe stato sottoposto ad alcol test, dal quale sarebbe emerso un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti consentiti dalla legge. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha avuto conseguenze per Pozzolo, che è rimasto illeso.

"Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo", ha detto Pozzolo ad Adnkronos, "c'era un fortissimo temporale e l'auto che guidavo ha fatto acquaplaning, sono finito fuori strada in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti", aggiunge.

Non si tratta della prima violazione per il parlamentare, già condannato a un anno e tre mesi con pena sospesa dal Tribunale di Biella per porto illegale di arma a seguito del celeberrimo "sparo di Capodanno" partito dal suo piccolo revolver, nel 2024, durante una festa nella Pro Loco di Rosazza. A seguito della vicenda Pozzolo, allora deputato di Fratelli d'Italia, era stato espulso dal partito e accolto nel neonato movimento del generale Vannacci.