Patrimoniale, Baldino ribalta la realtà: “Parlandone il centrodestra inquina il dibattito”. Ma l'ha proposta il Pd

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Gianni Di Capua 01 giugno 2026 a

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"Io sono sempre stata favorevole a livello europeo a introdurre una tassazione sui miliardari e sui grandi patrimoni”. Per farlo a livello nazionale, "è una discussione che affronteremo insieme a tutti gli alleati progressisti, perché so che su questo ci sono posizioni diverse. Stiamo parlando dell'1% forse anche meno della popolazione rispetto a una esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali al 99%”. Ha parlato così nel weekend la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ad "Accordi e disaccordi" sul Nove. Ma il Movimento 5 Stelle tenta di ribaltare la realtà, prendendosela con la maggioranza invece che con il Pd.

Schlein senza idee rispolvera l'aggressione fiscale. Pd partito delle tasse

"La patrimoniale è fumo negli occhi in questo momento”. È quanto ha detto Vittoria Baldino, deputata del M5S, intervenendo a "Ping Pong" su Rai Radio 2, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Schlein. Alla domanda se la patrimoniale è in considerazione nel programma 5 Stelle che è in cantiere, ha risposto seccamente: “No, non c'è. Noi stiamo scrivendo un programma insieme ai cittadini, con Nova, e ci sono tantissime proposte e tantissime idee”. “Anche su come redistribuire le ricchezze", puntualizza Baldino. In questo momento, prosegue, "bisogna dare respiro a imprese e famiglie che stanno soffrendo. Vedo che tutti i giornali di centrodestra stanno titolando con la patrimoniale: è solo fumo negli occhi per inquinare il dibattito che non si sta assolutamente concentrando su quello", conclude la pentastellata.