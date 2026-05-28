Genova, Salis nomina la compagna di scuola alla guida del più importante museo cittadino

Edoardo Sirignano 28 maggio 2026 a

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Alla guida del più importante museo della città ci sarà la compagna di scuola del sindaco. È quanto sta per accadere a Genova, dove la fascia tricolore Silvia Salis finisce nel tritacarne mediatico, in seguito alla nomina al Muma di Elena Putti, moglie, secondo il Fatto Quotidiano, di uno dei finanziatori della sua campagna elettorale. Nel capoluogo ligure è polemica per una decisione che, nei fatti, divide il campo largo. Più di qualcuno, a sinistra, avrebbe parlato di "amichettismo". A sollevare il caso, intanto, è l'opposizione con Anna Orlando che mette in rilievo le debolezze del curriculum di chi dovrà succedere a Pierangelo Campodonico, dirigente con esperienza quarantennale. A far discutere, poi, è la procedura straordinaria con cui è stata effettuata la nomina. Perché seguire tale strada, pur trattandosi di una posizione ordinaria? Una cosa è certa, le donne scelte dall'ex martellista sono già più di un semplice caso.