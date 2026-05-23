Irpinia, Mastella «flirta» con Fratoianni

Edoardo Sirignano 23 maggio 2026 a

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Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, sostiene che l’Irpinia sia un "caso raro". «Il fronte progressista in Campania - dice - è unito solo ad Avellino». Peccato che il furbo, e fin troppo sveglio numero due di Conte, ignora un aspetto fondamentale: nella grande accozzaglia di quel campo largo c’è tutto e il contrario. Gli scatti della chiusura della campagna elettorale di Piazza Libertà valgono più di mille parole. Persone che, fino a ieri, se ne sono dette di cotte e di crude, utilizzando ogni insulto possibile, si ritrovano abbracciate. Uno scatto che vale più di mille parole è quello realizzato dalla testata locale Orticalab che ritrae l’ex ministro della Giustizia, Clemente Mastella, flirtare, senza nascondersi più di tanto, con il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni. Quest’ultimo, informato dei sondaggi positivi sulle aree interne appenniniche, si presenta ai piedi del Partenio per mettere il cappello a Nello Pizza, avvocato prestato alla politica. Peccato che ad attenderlo, però, stavolta non trova i soliti compagni, ma il veterano sindaco di Benevento. Quest’ultimo, senza giri di parole, gli ricorda, come «senza il suo centro non vincerà mai» o meglio come le chiacchiere di Avs restano «solo belle parole» senza i suoi voti.