Autotrasporto, sciopero sospeso. Il governo vara pacchetto di misure anti-crisi

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Leonardo Ventura 22 maggio 2026 a

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Gli autotrasportatori, dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi, hanno deciso di sospendere il fermo delle attività proclamato dal 25 al 29 giugno per protestare contro il caro energia legato alla guerra in Iran. Durante la riunione tra i sindacati riuniti nel coordinamento Unatras e l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, è stata raggiunta un'intesa con l'impegno ad inserire nel Dl sui carburanti alcune misure ritenute prioritarie per il settore. Tra i provvedimenti attesi: un credito d'imposta, come richiesto dalle associazioni dei Tir, per la misura sono stati già stanziati 100 milioni di euro, verranno integrati con ulteriori 200 milioni. Così da recuperare il mancato rimborso dei 20 centesimi sul gasolio commerciale. Verranno ridotti i termini per la formazione del silenzio assenso in materia di crediti d'imposta per gli autotrasportatori: a decorrere dal primo ottobre 2026, la nuova scadenza è di 30 giorni, anziché di 60, a condizione che la richiesta sia inoltrata per via telematica. Il Governo si è impegnato, inoltre, a valutare una limitata sospensione - da giugno a luglio - dei versamenti relativi ad alcune imposte e contributi, al fine di alleggerire temporaneamente il carico fiscale e contributivo sulle imprese dell'autotrasporto in una fase di particolare difficoltà di liquidità del settore. Il Dl dovrebbe essere pubblicato questa sera stessa in Gazzetta Ufficiale.

"Ci sono le condizioni per la sospensione dello sciopero. Ci siamo presi qualche ora di tempo per il confronto con la categoria, in attesa di vedere il testo del Dl", spiega Sergio Lo Monte, segretario di Unatras, al termine dell'incontro. "Difendere l'autotrasporto significa difendere il potere di acquisto degli italiani", ha detto la premier nel corso dell'incontro. La presidente del Consiglio, riferisce Palazzo Chigi, ha sottolineato come sia preferibile in questa fase, caratterizzata da estrema incertezza, intervenire tramite misure adattabili, per natura, durata e intensità, all'evolversi della situazione internazionale.