La Giornata della Memoria dei giornalisti uccisi è legge. Russo: "Segnale importante"

29 aprile 2026 a

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La Giornata nazionale dei giornalisti uccisi è legge e verrà celebrata il 3 maggio. "La Giornata nazionale dei giornalisti uccisi nello svolgimento della loro professione è legge: sarà celebrata il 3 maggio di ogni anno e vuole essere un omaggio a chi ha sacrificato la vita per difendere il diritto dei cittadini a essere informati". Lo dice Paolo Emilio Russo, deputato di Forza Italia e primo firmatario della proposta di legge.

"L'approvazione finale all'unanimità da parte del Senato, dopo il voto unanime della Camera dei deputati, a pochi giorni dal giorno prescelto, è particolarmente significativa: un segnale importante di attenzione a una categoria che ha dato un contributo prezioso alla nostra democrazia e a un settore, quello del giornalismo e dell'editoria, attraversato da una vera e propria rivoluzione - prosegue Russo - La legge prevede che lo Stato, le Regioni e gli enti locali promuovano iniziative di sensibilizzazione coinvolgendo scuole, università, associazioni di settore e ovviamente l'Ordine professionale per ricordare e onorare un'altra categoria di ''vittime del dovere'', quella dei giornalisti, che fino ad oggi non avevano avuto il giusto riconoscimento. Il testo prevede che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dedichi spazi per raccontare le storie dei giornalisti caduti e che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio pubblichi i loro nomi sul proprio sito istituzionale, ma guarda anche al futuro perché consentirà di rafforzare attraverso iniziative e campagne di informazione la lotta al linguaggio d'odio e alle minacce, con particolare attenzione alle donne giornaliste. E' un risultato che condivido con i colleghi firmatari - di tutti i gruppi - e con tutte le associazioni e i professionisti del settore che da anni chiedevano questo riconoscimento'', conclude l'esponente di FI.