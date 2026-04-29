Carburanti, nuovo decreto in arrivo: proroga di due settimane e credito d'imposta per l'autotrasporto

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Tommaso Carta 29 aprile 2026 a

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Una proroga più breve, probabilmente di due settimane, e mirata soprattutto a contenere i costi del gasolio, che più della benzina è aumentato negli ultimi due mesi. E misure specifiche, attraverso la leva fiscale, per l'autotrasporto. Dovrebbe essere questo l'orizzonte cui lavora il governo con il nuovo decreto sui carburanti, atteso domani in Consiglio dei ministri. A confermare la linea è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che sottolinea come l'esecutivo intenda proseguire nel solco tracciato negli ultimi mesi: mantenere sotto controllo il costo dei carburanti per evitare ricadute sull'inflazione. "Siamo stati più efficaci e tempestivi di altri Paesi europei e - ha assicurato Urso - continueremo a esserlo". "Lo sciopero dell'autotrasporto convocato per il 25-29 maggio è la priorità mia e del governo", va evitato andando "incontro alle giuste richieste di queste imprese che stanno lavorando con costi esorbitanti, evitando il blocco del Paese", ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al question time alla Camera: con il decreto del 18 marzo scorso il governo ha già stanziato un credito d'imposta da 100 milioni per compensare l'aumento dei costi del carburante, ma l'intenzione è rafforzare ulteriormente le misure fino a coprire oltre il 50% dei rincari. "Faremo di tutto per scongiurare lo stop", ha ribadito Salvini.

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Parallelamente, resta alta l'attenzione sul trasporto aereo. Salvini ha rassicurato sulla tenuta del sistema in relazione alle forniture di jet fuel. Nonostante le tensioni in aree strategiche come lo Stretto di Hormuz, le riserve italiane garantiscono la continuità operativa degli aeroporti almeno fino alla fine di maggio. Rassicurazioni che non bastano all'opposizione. "Tante compagnie aeree hanno lanciato un grido d'allarme sul rischio concreto di cancellare migliaia di voli a causa della progressiva riduzione delle scorte di carburante", ha detto in Aula il deputato del Pd Roberto Morassut, "il ministro Salvini deve dare risposte concrete sulla situazione di grande incertezza". "Non siamo di fronte a un'emergenza", ha chiarito Salvini, pur ammettendo che la situazione resta sotto osservazione.

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Nel Cdm di domani è atteso anche il Piano casa, come confermato ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: una misura che impegna circa un miliardo per aumentare l'offerta di alloggi accessibili, con l'obiettivo di raggiungere fino a 100mila unità destinate alle fasce più deboli.