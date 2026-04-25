25 aprile, Meloni: "Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismo"

Gianni Di Capua 25 aprile 2026 a

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"Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo Anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell'occupazione nazista e la sconfitta dell'oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia". Parole chiare, nette, quella della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'81° Anniversario della Liberazione. Tuttavia c'è da aspettarsi anche che l'opposizione le ritenga insufficienti, come ogni anno il 25 aprile, nella solita pretesa della sinistra di essere l'ente morale che distribuisce patenti di democrazia, ma tant'è.

Capezzone: antifascisti sì, ma anche anticomunisti e antitotalitari

Continua la premier: "Oggi celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione repubblicana, che hanno permesso all'Italia di diventare quello che è e che le viene riconosciuto da tutti: una Nazione forte e autorevole, protagonista sullo scenario europeo e internazionale. Oggi ci ritroviamo nelle parole del Presidente della Repubblica e rinnoviamo il nostro impegno affinché il 25 aprile sia 'un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale'. È un auspicio che facciamo nostro, perché è dalla concordia e dal rispetto per l'altro che la Nazione può trarre rinnovato vigore. Oggi, in un'epoca scossa da guerre e minacce sempre più insidiose ai sistemi democratici, torniamo a ribadire che l'amore per la libertà è l'unico vero antidoto contro ogni forma di totalitarismo e autoritarismo. In Europa e nel mondo".