Forza Italia, dopo Gasparri arriva Craxi. Tajani: "Il nostro un partito vivo"

26 marzo 2026 a

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Cambi di ruolo in casa Forza Italia. Dopo le dimissioni annunciate oggi 26 marzo da Maurizio Gasparri dal ruolo di capogruppo del partito al Senato, l'incarico è stato conferito a Stefania Craxi che è stata eletta per acclamazione. In una nota, il ministro degli Esteri e leader FI, Antonio Tajani, ha ringraziato Gasparri per "l'impegno profuso alla guida di Forza Italia" e la sua dedizione e lealtà. Poi il messaggio dei "migliori auguri di buon lavoro" a Craxi. "Forza Italia è un partito vivo, un punto di riferimento per tutti quegli italiani che si ritrovano nei valori della libertà e del popolarismo - ha aggiunto il capo della Farnesina - Continueremo ad affermarci sempre come il centro della politica italiana".

Le dimissioni sono avvenute in maniera autonoma, ha spiegato Gasparri che poi ha aggiunto: "Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro"