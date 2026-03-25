Carceri, Nordio: "Diecimila posti in più entro il 2027 per la dignità di detenuti e operatori"

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Angela Bruni 25 marzo 2026 a

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Un obiettivo "ambizioso ma concreto": "restituire dignità alla detenzione e garantire maggiore sicurezza agli operatori attraverso la creazione di oltre 10 mila nuovi posti nelle carceri entro la fine del 2027". Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time alla Camera dei Deputati, ricordando il piano, approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa estate, con la "programmazione triennale" di interventi nell'edilizia penitenziaria. "L'investimento complessivo è di circa 900 milioni di euro", ha sottolineato il ministro.

Quanto al Dap, ha aggiunto, "gli interventi sono focalizzati sul ripristino della funzionalità delle sezioni attualmente fuori uso, con l'obiettivo di recuperare 2. 600 posti di detenzione tramite manutenzioni ordinarie con un impegno finanziario di 70 milioni di euro". Parlando poi della giustizia minorile, Nordio ha rilevato un'attenzione specifica riservata ai minori con interventi mirati per 53 posti e un impegno di 5 milioni di euro. Quanto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha proseguito il Guardasigilli, "l'obiettivo è il recupero di 3.300 posti con una copertura finanziaria di 516 milioni di euro", e, quanto al piano nazionale del commissario straordinario, punta s realizzare 4.600 posti e si concentra principalmente sulla realizzazione di moduli e padiglioni con un impegno finanziario di 301 milioni di euro.