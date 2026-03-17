Avs, l'ultima trovata di Lucano e Salis: si imbarcano per Cuba. “Gesto simbolico contro l'imperialismo”

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Gianni Di Capua 17 marzo 2026 a

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Il giorno è arrivato: oggi una delegazione di Sinistra Italiana - con gli eurodeputati Ilaria Salis e Domenico Lucano e il responsabile diritti umani di SI Gianluca Peciola - parte per la missione umanitaria e della società civile Nuestra América Convoy, che - secondo AVS - "ha l'obiettivo di rompere l'assedio illegale che sta strangolando il popolo cubano".

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"In questo momento drammatico per il paese, in cui il blocco petrolifero si è andato ad aggiungere alle già durissime misure di embargo commerciale, finanziario ed economiche imposte sull'isola dal governo degli Stati Uniti da decenni, abbiamo deciso di aderire alla missione di solidarietà internazionale 'Nuestra America' e di farci promotori del convoglio europeo per portare a Cuba aiuti umanitari”, le parole di Giorgia, attivista dell'associazione AICEC (Agenzia interscambio culturale ed economico con Cuba), all'esterno dell'aeroporto di Roma Fiumicino, da dove parte, con scalo tecnico a Milano, l'European Convoy to Cuba, a bordo del quale sono presenti persone di 19 nazionalità, 50 tra associazioni e collettivi, 13 movimenti politici e sindacali, 4 europarlamentari (tra cui proprio Mimmo Lucano e Ilaria Salis). "Siamo riusciti in brevissimo tempo a raccogliere oltre 5 tonnellate di materiale medico-sanitario e farmaci", aggiunge Giorgia, che sottolinea l'apporto "di più 400 donatori che hanno partecipato alla campagna Let Cuba Breathe", "stiamo pensando già a una nuova missione a maggio e a organizzare dei container che partiranno per Cuba via mare per portare il materiale".

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"Penso che questo gesto abbia un alto valore per dimostrare solidarietà a un popolo che da tantissimi anni resiste all'imperialismo dello stato più potente del mondo, che invade in ogni dove. È un gesto simbolico”, sono invece le parole di Lucano all'esterno dell'aeroporto di Fiumicino. "La situazione sull'isola è sempre più difficile a causa del 'bloqueo' statunitense. Dall'Italia verranno portati medicine e solidarietà, con l'obiettivo di denunciare le conseguenze delle politiche di Donald Trump sempre più dure nei confronti di Cuba - proseguiva l’annuncio di AVS degli scorsi giorni -. Il 21 marzo, poi è previsto l'arrivo del Nuestra América Convoy via mare per sfidare l'embargo con delegazioni provenienti da tutto il mondo, un'azione di solidarietà internazionalista che sosteniamo con convinzione: laddove i governi e le istituzioni internazionali non riescono a far rispettare il diritto internazionale, è giusto e legittimo mettersi in marcia per mare, per terra e per cielo per ribadirlo. A Gaza come a Cuba".