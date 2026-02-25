Referendum, Gratteri ci ricasca: “Giovani magistrati preoccupati e intimoriti dalla riforma”

Foto: Lapresse

Angela Barbieri 25 febbraio 2026 a

"Io già vedo giovani magistrati preoccupati, intimoriti, si fanno domande. Ho visto già lo scorso anno gente che cominciava a pensare di non fare più il pm e passare a chiedere di fare il giudice perché preoccupati del futuro della figura del pm". Sono queste le affermazioni fatte, arrivando a Castel Capuano, dove si tiene la cerimonia di apertura dell'anno formativo della Scuola Superiore della Magistratura, Nicola Gratteri, capo della procura di Napoli.

“Gratteri? In Calabria moltissimi colleghi non condividono toni e parole utilizzate”

"Già l'effetto negativo c'è stato, già incomincia a esserci e a serpeggiare una certa preoccupazione, soprattutto tra i giovani magistrati", sostenendo che se dovesse vincere il Sì al referendum la situazione potrebbe peggiorare "perché nessuno crede che si vanno a modificare 7 articoli della costituzione per 48 magistrati per anno" che fanno il passaggio, "anche i non attenti ai lavori", sostiene il capo dell'ufficio inquirente partenopeo. Non sa se il clima di polemica che si è creato intorno al voto referendario sulla riforma per la separazione delle carriere favorisca l'astensionismo, "non sono un analista, ma di certo non sono io a fomentare il veleno", dice ancora Gratteri. "Chi mi conosce sa che io con pacatezza dico sempre quello che penso e cerco di non offendere chi non la pensa come me. Io sono sempre aperto al dialogo senza essere arrogante, perché una cosa che non sopporto, è l'arroganza delle persone, in particolare l'arroganza del potere", conclude.