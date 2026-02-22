Usa, Crosetto: "Il rapporto con l'Europa nato dopo il 1945 è finito. Trump ha solo accelerato il percorso"

Foto: Ansa

Angela Bruni 22 febbraio 2026

"Da tre anni, in privato, incontri, riunioni dei ministri, interviste, dico ciò che ieri è stato codificato nella Strategia di Sicurezza Nazionale Usa e cioè che il rapporto con l'Ue sarebbe mutato e che le garanzie di difesa regalate dopo il 1945 sarebbero finite velocemente. Era chiaro, evidente. Con una tempistica più accelerata di quella che temevo (pensavo concedessero 2/3 anni in più) é accaduto ciò che era previsto. La traiettoria della politica l'americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile". Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Gli Usa hanno in corso una competizione sempre più difficile, complessa e dura con la Cina e ogni loro atto, decisione, comportamento, deve essere letto in questo scenario - aggiunge - Trump ha semplicemente esplicitato che l'Europa unita gli serve poco o nulla in questa competizione. Perché non ha risorse naturali particolarmente rilevanti o utili. Perché sta perdendo la competizione sull'innovazione e la tecnologia. Perché non ha potere militare. Perché, rispetto ai nuovi attori del Mondo, è piccola, lenta e 'vecchia'. I motivi per cui lo ha fatto anche con un po' di asprezza non sono nemmeno loro una sorpresa perché i suoi giudizi (e quelli di molti esponenti repubblicani o maga) su alcune posizioni e scelte politiche dell'Unione sono noti da anni". "Ma il tema principale non è l'Ue", ha sottolineato il ministro. "Come si nota dal poco spazio dedicato al Vecchio Continente, nella strategia per i prossimi anni perché significa supremazia in questo secolo. Nulla di nuovo, per chi lo avesse seguito negli anni, nulla di strano rispetto alla visione americana consolidata".