Scontri al corteo anti-Olimpiadi, Meloni: "Sono bande di delinquenti nemici dell'Italia"

Foto: Ansa

Angela Bruni 08 febbraio 2026 a

a

a

"Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la propria Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano 'contro le Olimpiadi', facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo". La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sui social network parlando degli scontri alla manifestazione di Milano contro i Giochi olimpici e degli atti di sabotaggio avvenuti lungo alcuni tratti ferroviari. "Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedisce ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". A Milano gli antagonisti hanno attaccato la polizia ingaggiando una battaglia durata ore in quello che avrebbe dovuto essere un corteo pacifico. Sei persone sono state fermate.