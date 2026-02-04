Roma, subito coperto l'angelo con il volto di Meloni. “Non si poteva andare avanti così”

Pina Sereni 04 febbraio 2026 a

Dopo le polemiche nate nei giorni scorsi sul presunto volto della presidente del consiglio Giorgia Meloni raffigurato sull'angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina dopo il restauro, l'immagine è stata coperta con della vernice, in attesa di un'ulteriore modifica. Nei giorni scorsi il responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma, Giulio Albanese, aveva spiegato che sul ripristino dell'opera "ancora non è stata presa una decisione", ma la "decisione sarà condivisa" tra l'ente proprietario della chiesa, il Fondo edifici di culto, la Soprintendenza italiana e lo stesso Vicariato.

“Il viso del dipinto restaurato con un volto che ricordava la premier Giorgia Meloni, è stato rimosso, ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c'era una processione di persone che venivano per vederlo non per ascoltare la messa o pregare...non era possibile”, la conferma del parroco di San Lorenzo in Lucina, monsignor Daniele Micheletti.