Scontri Torino, Matteo Piantedosi: "Chi sfila con gli antagonisti offre impunità"

Piantedosi mette in guardia chi sfila con gli antagonisti. "I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili. Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della sua informativa alla Camera sui fatti di Torino. "E credo che faccia altrettanto chi, più in generale, si avventura in riflessioni sociologiche sulla necessità di garantirne di fatto l'agibilità politica, assicurando loro anche spazi di proprietà pubblica sul ritenuto presupposto dell'asserita utilità sociale delle loro attività", conclude.

Piantedosi è una furia: “A Torino chiara matrice eversiva. I ‘pacifici' hanno coperto i violenti”

Intanto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà mercoledì mattina nell'Aula del Senato per un doppio appuntamento: per un'informativa sulla presenza dell'ICE alle olimpiadi invernali di Milano-Cortina e per delle comunicazioni sugli incidenti di Torino. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo del Senato. Sui fatti di Torino, lo stesso ministro ha parlato alla Camera con una informativa, quindi senza un voto a seguire mentre le comunicazioni al Senato prevedono un voto sulle risoluzioni presentate dai gruppi politici.