Francesca Albanese, ritorno alla Camera con i 5Stelle. Fdi: oltraggio al Parlamento

02 febbraio 2026

La miccia si accende ancora prima che la conferenza stampa abbia inizio. Fratelli d’Italia insorge contro la scelta del Movimento 5 Stelle di ospitare alla Camera Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, attesa il 3 febbraio alle 14.30 in sala stampa per presentare il report dal titolo “Genocidio di Gaza: un crimine collettivo”. Una presenza che per il partito di Giorgia Meloni rappresenta “un oltraggio al Parlamento” e l’ennesima dimostrazione del “doppiopesismo della sinistra”.

Nel mirino di FdI finiscono soprattutto le posizioni di Albanese, giudicate apertamente sbilanciate e incompatibili con il ruolo ricoperto in seno alle Nazioni Unite. “Un doppiopesismo che ci lascia basiti”, attaccano Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito, ed Elisabetta Gardini, vice capogruppo alla Camera. Secondo Gardini, la relatrice Onu avrebbe espresso “posizioni inaccettabili sulla natura dell’organizzazione terroristica Hamas, responsabile del pogrom del 7 ottobre”, mostrando una grave mancanza di equilibrio e imparzialità. Un atteggiamento che, aggiunge, rischia di trasmettere “un messaggio profondamente divisivo”.

Kelany parla senza mezzi termini di scelta “irresponsabile e inopportuna”, accusando la sinistra di aprire le porte delle sedi istituzionali a chi veicolerebbe “idee antisemite senza alcun rispetto delle istituzioni italiane”. Una critica che si inserisce in un contesto già infuocato: pochi giorni fa, circa trenta parlamentari di opposizione avevano occupato la sala stampa della Camera per impedire lo svolgimento di una conferenza di lancio della raccolta firme sulla proposta di legge “Remigrazione e riconquista”, promossa da ambienti dell’ultradestra. “Qui i fascisti e i nazisti non entrano”, aveva rivendicato il dem Matteo Orfini.

Ed è proprio questo il punto politico sollevato da FdI: da un lato il blocco fisico di un’iniziativa ritenuta legittima, dall’altro l’accoglienza “con tutti gli onori” di una figura considerata controversa. Alla conferenza, organizzata dai deputati pentastellati Stefania Ascari, Dario Carotenuto e Carmela Auriemma, parteciperanno anche Arturo Scotto del Pd, i senatori di Avs Peppe De Cristofaro e Tino Magni, oltre a esperti di diritto internazionale. Ma per FdI il nodo resta politico: “Giuseppe Conte – attacca il deputato meloniano Federico Mollicone – deve decidere se il M5S vuole essere una forza filo-estremista o un’opposizione democratica e occidentale”. Una linea di frattura che promette di allargarsi ben oltre la sala stampa di Montecitorio.