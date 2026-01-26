Maltempo, il governo stanzia 100 milioni. Meloni: "Stato vicino ai territori"

26 gennaio 2026 a

Nel Consiglio dei Ministri riunito sull'emergenza maltempo è stata deliberata la somma complessiva di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte ai primissimi interventi previsti dall'art. 25 lettere a,B,c del Codice di protezione civile. Lo rende noto il ministro Nello Musumeci, spiegando che "Nei prossimi giorni il governo adotterà un nuovo provvedimento interministeriale per consentire il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, non appena sarà definita la ricognizione dettagliata dei danni da parte delle Regioni".

"Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori. Le Regioni, con i loro Presidenti nominati commissari straordinari, avranno i mezzi e i poteri appropriati per intervenire in modo efficace e tempestivo. Vorrei ringraziare ancora una volta il ministro Nello Musumeci, la Protezione Civile, le amministrazioni locali e tutti gli operatori dedicati al settore. Nelle emergenze, l'Italia sa essere una comunità ancora più unita", osserva la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.