Meteo, Italia divisa in due: maltempo al Centro-Sud, migliora al Nord

Queste le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi.

Nord : al mattino ancora molte nubi su tutte le regioni ma senza precipitazioni; successivamente si avranno ampie aperture nel corso della giornata. Foschie lungo le valli e la pianura padana. Possibili gelate durante le ore più fredde della notte.

Centro e Sardegna : ancora tempo instabile al mattino con cielo irregolarmente nuvoloso specie sul versante tirrenico, con piogge e rovesci diffusi, deboli nevicate sull'Appennino abruzzese al di sopra dei 700 metri; dal pomeriggio atteso un decisivo miglioramento. Sulla Sardegna annuvolamenti anche consistenti con rovesci e locali temporali che interesseranno in particolare i settori occidentali per gran parte della giornata; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi.

Sud e Sicilia : molte nubi con piogge e temporali sulle regioni tirreniche di Sicilia, Calabria e Basilicata; in serata la nuvolosità tenderà ad interessare le restanti regioni, con rovesci diffusi; possibili deboli nevicate al di sopra dei 1000 metri sull'Appennino meridionale.

Temperature : minime in calo su tutto il paese, più marcato sulle aree alpine e al centro-sud peninsulare; stazionarie su Sardegna e Liguria. Massime in aumento sulle regioni settentrionali, sulla Campania, Basilicata e sulla Puglia settentrionale; stazionarie altrove.

Venti : venti forti di maestrale sulle due isole maggiori, con raffiche fino a burrasca, in attenuazione serale a partire dalla Sardegna. Deboli o localmente moderati da nord sulle regioni adriatiche ed appenniniche centro-meridionali.