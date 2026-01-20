Milano insicura, se ne accorge anche il sindaco Sala

Redazione 20 gennaio 2026 a

La possibilità che la delega alla sicurezza resti in capo al sindaco resta sul tavolo, ma solo a precise condizioni. Lo ha chiarito Giuseppe Sala a margine della presentazione della Fondazione Vecchioni, spiegando che "c'è l'opzione" di mantenere la delega, "ma che è realizzabile" soltanto se si riuscirà a individuare "una formula per essere supportato". Il primo cittadino ha sottolineato di non voler sottovalutare il peso dell'incarico: "Non voglio rischiare di prendermi un carico e poi, emotivamente, avendo tanta voglia di lavorare, dici 'lo faccio', ma il tema è delicato, è un tema che sta esplodendo in tutta Italia". Sala ha aggiunto che, qualora si trovasse una soluzione organizzativa adeguata, "anche questa è una possibilità", ricordando che nel caso la delega restasse al sindaco la casella dell'assessore alla sicurezza "verrà coperta". Sul percorso decisionale, il sindaco ha concluso: "Ascolterò tutti, ma deciderò un po' io".