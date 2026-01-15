Caso Bellavia-Report, l'esposto di Gasparri: "Sequestrate i documenti"

Foto: LaPresse

Caso Bellavia, esposto di Gasparri alla Procura di Milano. ''Con un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sulla vicenda del dottor Gian Gaetano Bellavia-Report ho chiesto all'Autorità competente se voglia disporre gli opportuni accertamenti e adottare le misure previste, consentite dalla legge in ordine ai fatti che, se confermati, consentirebbero l'emersione di rilevanti anomalie e di poter avere un quadro chiaro dell'accaduto, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti". Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia e di Vigilanza Rai.

"A tal fine -prosegue il presidente dei senatori di Forza Italia - si reputa indispensabile procedere al sequestro probatorio della documentazione informatica sottratta e dei dispositivi informatici in uso all'ex collaboratrice dello studio del dottor Bellavia, quali corpo del reato o comunque cose pertinenti ai reati in corso di accertamento. Il sequestro, che andrebbe disposto con urgenza, aiuterebbe a capire anche chi ha preso cosa e quali siano stati i rapporti reali tra lo studio e le Procure ma anche con altre realtà con le quali questo studio ha collaborato nel campo della comunicazione''.