I 5 Stelle vogliono epurare Tommaso Cerno dalla Rai

I parlamentari M5S in Vigilanza Rai chiedono di bloccare la collaborazione del direttore de "Il Giornale" Tommaso Cerno con Domenica In. Insomma, il bavaglio rosso prova a intervenire per fermare chi osa riportare notizie scomode come quella sul caso dei dossier Bellavia-Report. «Nelle ultime settimane Il Giornale ha pubblicato articoli fortemente lesivi della reputazione della trasmissione Rai Report, del conduttore Sigfrido Ranucci e dei suoi collaboratori, basati su accuse di "dossieraggio" prive di riscontri probatori», sostengono. «Per questi motivi - aggiungono - è stata depositata un'interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai per verificare la compatibilità di tali condotte con il codice etico dell'Azienda. Si chiede inoltre se la Rai non ritenga opportuno sospendere, in attesa di tale valutazione, la collaborazione di Cerno con Domenica In, a tutela del servizio pubblico e dell'autonomia editoriale della direzione Approfondimento e di Report». La risposta del direttore de "Il Giornale" arriva a stretto giro: «Oggi il M5S chiede che io venga censurato in Rai perché non dico quello che mi ordina di dire Conte - scrive Cerno su X -. E perché il mio giornale fa inchieste. Fra l’altro senza dossierare nessuno. Direi che dopo l’editto bulgaro c’è l’editto venezuelano».

