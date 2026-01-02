Crans Montana, decreto d'urgenza per attivare la Protezione civile italiana

Foto: Ansa

Angela Bruni 02 gennaio 2026

"Ho firmato il decreto per dichiarare lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di protezione civile. È uno strumento che consente a tutte le strutture italiane, quindi non soltanto quelle delle regioni confinanti con la Svizzera, che si sono già attivate per altro, di poter intervenire con uomini e mezzi. Questo avviene quando il Paese colpito dalla calamità non è più nelle condizioni di far fronte all'emergenza". Così il ministro

per la Protezione civile, Nello Musumeci, ospite a Coffee Break su La7, è intervenuto riguardo la strage di Capodanno a Crans-Montana che ha fatto 47 morti e più di cento feriti.