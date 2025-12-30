Caso Hannoun, Silvia Salis minaccia querele? Cosa spunta sul sito del Comune di Genova...

Giulia Sorrentino 30 dicembre 2025 a

Silvia Salis ora denuncerà il comune di Genova? La sindaca ieri ha condiviso sui propri profili social un video in cui minaccia querele contro chiunque o osi accostare il suo nome a quello di Mohammad Hannoun, l’uomo al centro della maxi inchiesta su Hamas e ritenuto il referente italiano dell’organizzazione terroristica. Siamo stati noi a lanciare la notizia per cui il 17 settembre in piazza Genova ci fossero ben sei sindaci di sinistra, tra cui Salis. E, proprio quel giorno, ci fu un intervento di Hannoun dal palco.

Quando i sindaci Pd erano sotto al palco e Hannoun incitava: "Tutti a Roma"

Ma ora scopriamo che la stessa foto che ritrae lei, il sindaco di Milano Beppe Sala, quello di Bologna Matteo Lepore, la sindaca Sara Funaro (Firenze), Vito Leccese (Bari) e Stefano Lo Russo (Torino), l’ha postata il Comune della città che lei amministra. Non bastava discostarsi dal Giordano Filo Hamas invece di utilizzare subito il meccanismo della querela per fatti che nessuno di noi ha mai inventato?