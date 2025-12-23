Milano, finalmente ci arriva anche Sala: "Adesso la giunta deve essere rafforzata sulla sicurezza"

Foto: La Presse

23 dicembre 2025

"La squadra di giunta deve essere rafforzata sulla sicurezza. Avrei voluto risolvere per questi giorni ma siamo andati lunghi col bilancio, quindi risolveremo senz'altro al ritorno dalle vacanze". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione del tradizionale brindisi natalizio con la stampa parlando del rimpasto di giunta dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi. Sala ha ricordato di aver assunto la delega alla sicurezza perche' "gravava su Granelli l'ombra del rinvio a giudizio", per l'indagine su alcuni incidenti mortali sulle piste ciclabili milanesi, "ma non credo sia saggio che il sindaco tenga la delega fino a fine mandato. Questo per me e' un punto importante". I temi su cui concentrare l'attenzione nell'anno e mezzo da qui a fine mandato, per quanto riguarda questo riassetto dell'esecutivo, sono "sicurezza e disagio giovanile", due temi che secondo Sala si intrecciano, "ma c'e' un solo assessorato, perche' non intendo lasciare a casa nessuno degli assessori che hanno lavorato con me. Quindi - ha spiegato - sono due le vie: scegliere una persona che sappia di entrambi i temi oppure optare per un assessore e poi troviamo qualche formula di delega che rinforza l'attivita' della giunta da questo punto di vista. Questo lo faremo dopo le vacanze". Coi partiti della maggioranza "il dibattito e' serrato, ma non voglio decidere io altrimenti l'avrei gia' fatto, sono certo che una soluzione vada trovata", ha concluso il sindaco sottolineando che sul rinvio della decisione, attesa in questi giorni secondo quando lo stesso Sala aveva auspicato, hanno influito i tempi e il lavoro per l'approvazione del bilancio, licenziato dal Consiglio comunale settimana scorsa.